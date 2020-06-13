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Haber Giriş: 13.06.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

Doktorun boğazı kesilmişti! Yine Maçka Parkı, yine olay

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Doktorun boğazı kesilmişti! Yine Maçka Parkı, yine olay
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İstanbul Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ellerindeki alkol şişelerini kırarak birbirlerine saldıran her iki gruptan 2 kişi yaralandı. Geçtiğimiz gün Emrah D. yine Maçka Parkı'ndaki laf atma iddiasıyla yaşanan tartışmada doktor Süleyman Dönmezler'in boğazını keserek ağır yaralamıştı.

Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda geçtiğimiz gün Emrah D.'nin doktor Süleyman Dönmezler'i yaralamasının ardından bir olay daha yaşandı. Parkta alkol alan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Ellerinde bulunan alkol şişelerini kırarak birbirlerine saldıran her iki gruptan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavga edenleri dağıtan polis, direnen 2 kişiyi de gözaltına aldı. Kavgada aldığı şişe darbeleri ile başından yaralanan  Burak T., yerde yatarak ambulansın gelmesinin bekledi. Bu sırada bir arkadaşı ise bulduğu bez parçaları ile arkadaşının kanayan yaralarına tampon yaparak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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