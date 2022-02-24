Doktoru darbeden babayla oğlu gözaltına alındı

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Bingöl Devlet Hastanesi'nde dün saat 15.30 sıralarında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Durmaz, 65 yaş üstü hastasını muayene ederken, içeri girip, randevusunun 5 dakika geciktiğini iddia eden hasta ile oğlu tarafından darbedildi. Güvenlik personelinin doktorun odasından çıkardığı baba ve oğlu, hastane polisine teslim edildi.

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