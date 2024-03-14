Doktorların seçim heyecanı

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En güçlü ve köklü meslek örgütlerinden biri olan ve binlerce üyeye sahip İstanbul Tabip Odası 5 Mayıs’taki oda seçimlerine hazırlanıyor. Şimdilik seçim için öne çıkan dört ayrı grup var. Mevcut yönetim “Demokratik Katılım Grubu” adıyla seçimlere hazırlanıyor. Değişimciler Grubu, Türk Hekimler Birliği ve Çağdaş Hekimler Grubu da diğer güçlü hekim grupları olarak liste hazırlığında.

“PAYANDA OLMAYACAĞIZ”

Adaylar da yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Adayını ilk açıklayan Değişimciler Grubu oldu. Bu grubun adayı Dr. Ahmet Erçek "Öncelikle bütün meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Bizim yönettiğimiz İstanbul Tabip Odası’nın hiçbir siyasi parti angajmanı olmayacak, körü körüne kimseye düşmanlık da yapmayacak kimsenin payandası da olmayacak" dedi.

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Diğer gruplar da liste çalışmalarına devam ediyor, adayların da yakında açıklanması bekleniyor.