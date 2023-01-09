Doktorlardan serbest meslek hakkı eylemi

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Yapılan ortak açıklamada 6 Ekim’de Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelikle muayenehanesi olan, serbest çalışan hekimlerin büyük kısmının ameliyat yapması engellendiği belirtildi. İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Güray Kılıç’ın yaptığı açıklamada, “Bu düzenlemeye göre 7 Ocak 2023 tarihinden itibaren serbest meslek hakkını kullanan hekimler özel sağlık kuruluşlarıyla sözleşmeleri yoksa hastalarının tedavilerini yarıda kesmek zorunda kalacak Tüm hekimlerin en temel hakkı olan mesleğin bağımsız icra hakkını ve hastalarımızın hekim seçme özgürlüğünü sonuna kadar savunacağız.” ifadeleri kullanıldı.