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Doktorlardan serbest meslek hakkı eylemi

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#İstanbul#Özel Hastaneler Yönetmeliği#Doktorlar
Doktorlardan serbest meslek hakkı eylemi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 07:00

İstanbul’da hekimler, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeye karşı dün Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya geldi.

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Yapılan ortak açıklamada 6 Ekim’de Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelikle muayenehanesi olan, serbest çalışan hekimlerin büyük kısmının ameliyat yapması engellendiği belirtildi. İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Güray Kılıç’ın yaptığı açıklamada, “Bu düzenlemeye göre 7 Ocak 2023 tarihinden itibaren serbest meslek hakkını kullanan hekimler özel sağlık kuruluşlarıyla sözleşmeleri yoksa hastalarının tedavilerini yarıda kesmek zorunda kalacak Tüm hekimlerin en temel hakkı olan mesleğin bağımsız icra hakkını ve hastalarımızın hekim seçme özgürlüğünü sonuna kadar savunacağız.” ifadeleri kullanıldı.

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#İstanbul#Özel Hastaneler Yönetmeliği#Doktorlar

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