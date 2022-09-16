Doktordan rapor için olumsuz yanıt aldı, güvenlik görevlilerine saldırdı

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Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasındaki kavgada ismi öğrenilemeyen kişi, darbedildi.

Kavgadan sonra hastaneye gelen kişiye, tedavisinin ardından darp raporu hazırlandı. Raporu alan kişi, doktordan 10 günlük de istirahat raporu hazırlamasını istedi.

Olumsuz yanıt veren doktor, darbedilen kişiye 1 gün iş göremez raporu verdi. Doktor, daha sonra kendisine hakaret eden kişiyi, güvenlik görevlileri aracılığıyla dışarı çıkardı.

Acil servisten çıkarılan kişi, yakınlarıyla birlikte güvenlik görevlileri ile tartıştı, tekmeyle saldırdı.

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Güvenlik görevlileri de süpürge sapı ve tekmelerle karşılık verdi. Kavga, hastane polisinin araya girmesiyle sona erdi.

Bu anlar ise acil servisin önündekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.