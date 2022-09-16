Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Doktordan rapor için olumsuz yanıt aldı, güvenlik görevlilerine saldırdı

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Hastane#Saldırı
Doktordan rapor için olumsuz yanıt aldı, güvenlik görevlilerine saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 17:11

Şanlıurfa'da, darp sonrası geldiği hastanede 1 günlük rapor verilince 10 gün için isteyen kişi, doktorun olumsuz yanıtı üzerine, kendisini dışarı çıkaran güvenlik görevlilerine tekmeyle saldırdı.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasındaki kavgada ismi öğrenilemeyen kişi, darbedildi.

Kavgadan sonra hastaneye gelen kişiye, tedavisinin ardından darp raporu hazırlandı. Raporu alan kişi, doktordan 10 günlük de istirahat raporu hazırlamasını istedi.

Doktordan rapor için olumsuz yanıt aldı, güvenlik görevlilerine saldırdı

Olumsuz yanıt veren doktor, darbedilen kişiye 1 gün iş göremez raporu verdi. Doktor, daha sonra kendisine hakaret eden kişiyi, güvenlik görevlileri aracılığıyla dışarı çıkardı.

Acil servisten çıkarılan kişi, yakınlarıyla birlikte güvenlik görevlileri ile tartıştı, tekmeyle saldırdı.

Doktordan rapor için olumsuz yanıt aldı, güvenlik görevlilerine saldırdı

Haberin Devamı

Güvenlik görevlileri de süpürge sapı ve tekmelerle karşılık verdi. Kavga, hastane polisinin araya girmesiyle sona erdi.

Bu anlar ise acil servisin önündekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Hastane#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth