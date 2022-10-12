Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Doktora sokak ortasındaki sopalı saldırı anı kamerada

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Torbalı#Ekin Hürel Günay
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 21:22

İzmir’in Torbalı ilçesinde, mesaisi bittikten sonra otomobiliyle evine giderken fırının önünde duran doktor Ekin Hürel Günay'ın 3 kardeş tarafından sopayla darbedildiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde saldırganların önce Günay'ın aracını takip ettikleri ardından araçtan inerek sopalarla acımasızca dövdükten sonra minibüse binip kaçtıkları görüldü. 3 kardeş yakalandıklarında Dr. Günay ile tesadüfen karşılaştıklarını ve tartışmanın ardından kavga çıktığını iddia etmişti.

Haberin Devamı

Torbalı 5 No’lu Aile Sağlığı Merkezi'nde geçen 22 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda hasta ile engelli olduğu öğrenilen doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada merkezde bulunan doktor Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, beyaz kod verdi. Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen polis ekipleri tartışmayı sonlandırdı. Olaydan yaklaşık 2 ay sonra, mesai bitiminin ardından evine giderken otomobiliyle fırının önünde duran Dr. Ekin Hürel Günay, aracından indiği sırada 3 kardeşin sopalı saldırısına uğradı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, saldırgan 3 kardeş olay yerinden kaçtı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Günay’ı Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Dr. Günay, buradaki müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, Ekin Hürel Günay’ın verdiği ifade doğrultusunda yaptığı çalışma sonucunda, olaya karıştığı ileri sürülen ve kardeş oldukları öğrenilen Sedat A., Fikret A. ve Servet A.’yı yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen ü kardeş tutuklandı. Dr. Günay ise hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dr. Günay'ın saldırıya uğradığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. 3 kardeş daha önce verdikleri ifadelerinde olay günü tesadüfen karşılaştıklarını belirtirken, görüntülerde ise siyah bir minibüsün, Dr. Günay'ın kullandığı hafif ticari aracı takip ettiği anlaşıldı. Günay'ın arabadan inip fırına girmek istediği sırada minibüsten inen 3 saldırganın Günay'ı sopalarla darbettikleri görüldü. Saldırganların, Günay baygınlık geçirdikten sonra koşarak minibüse binip olay yerinden kaçtıkları görülüyor. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Torbalı#Ekin Hürel Günay

BAKMADAN GEÇME!

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

#Gisele Bundchen
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları
Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

#Gisele Bundchen
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları
Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

#İstanbul