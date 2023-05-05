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Doktora saldırdılar

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#Saldırganlar#Türk Sağlık-Sen#Sağlık Çalışanları
Doktora saldırdılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:00

Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Biçer, yaklaşık 1 yıl önce tedavi ettiği bir hastasının yoğun bakımdayken hayatını kaybetmesinin ardından, hasta yakınları tarafından tehdit almaya başladı.

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Prof. Dr. Biçer, 2 Mayıs’ta 20.00 sıralarında hastaneden çıkıp Nilüfer’deki evine giderken, kendisini tehdit eden hasta yakınları tarafından silah kabzasıyla darbedildi. Saldırganlar kaçtı. Prof. Dr. Biçer, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ağabey - kardeş olduğu öğrenilen K.S. (38) ile E.S.’yi (40) yakalayıp gözaltına aldı.

Doktora saldırdılar

Prof. Dr. Murat Biçer

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Prof. Dr. Murat Biçer’i yaralayan K.S. ile E.S. kardeşler, adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma başlatan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz etti.
Biçer’in darbedilmesi, Türk Sağlık-Sen ve sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.

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Prof. Dr. Murat Biçer, 2020 yılında genişliği normal seviyenin 5 katına ulaşan aort damarına yaptığı, asendan aort anevrizması ameliyatı ile dünya tıp literatürüne girmişti.

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#Saldırganlar#Türk Sağlık-Sen#Sağlık Çalışanları

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