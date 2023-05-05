Doktora saldırdılar

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Prof. Dr. Biçer, 2 Mayıs’ta 20.00 sıralarında hastaneden çıkıp Nilüfer’deki evine giderken, kendisini tehdit eden hasta yakınları tarafından silah kabzasıyla darbedildi. Saldırganlar kaçtı. Prof. Dr. Biçer, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ağabey - kardeş olduğu öğrenilen K.S. (38) ile E.S.’yi (40) yakalayıp gözaltına aldı.

Prof. Dr. Murat Biçer

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Prof. Dr. Murat Biçer’i yaralayan K.S. ile E.S. kardeşler, adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma başlatan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Biçer’in darbedilmesi, Türk Sağlık-Sen ve sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.

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Prof. Dr. Murat Biçer, 2020 yılında genişliği normal seviyenin 5 katına ulaşan aort damarına yaptığı, asendan aort anevrizması ameliyatı ile dünya tıp literatürüne girmişti.