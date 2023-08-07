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Doktor Mustafa Soysal hayatını kaybetti

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#Doktor#Aydın#Kuşadası
Doktor Mustafa Soysal hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 15:36

Aydın Devlet Hastanesi’nden emekli Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Soysal 89 yaşında yaşamını yitirdi.

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Aydın Devlet Hastanesi'nin ilk doktorlarından olarak tanınan 89 yaşındaki Dr. Soysal, Kuşadası'nda bulunan yazlık evinde hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenilen, evli, 2 çocuk babası Mustafa Soysal'ın, ani ölümü ailesi ve sağlık camiasını yasa boğdu. Aydın Devlet Hastanesi'nin ilk doktorlarından olan Soysal için Aydın Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. 89 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Soysal'ın cenazesi Beycamii'nde kılınan öğle namazından sonra Kemer Mezarlığı'na defnedildi.

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#Doktor#Aydın#Kuşadası

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