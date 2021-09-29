Doktor meslektaşına 75 bıçak darbesine ağırlaştırılmış müebbet

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Ayşegül USTA / İSTANBUL-İstanbul’da Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 11 Ekim 2019’da asistan doktor Kaan Erol’u (27) 75 kez bıçaklayarak öldüren asistan doktor Yavuz Sümter, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. İstanbul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yavuz Sümter SEGBİS ile katıldı. Kaan Erol’un annesi Nilay Erol ile babası Metin Erol duruşmaya geldi.



‘HAKKIMI HELAL ETMİYORUM’



Yavuz Sümter savunmasında, “Karşı tarafın şahit diye konuşturduğu kişiler organize edilmiştir. Mahkemede tiyatro yapmışlardır. O tanıklar mobbingin üzerini örtmeye çalışıyorlar. Beni hastaneden göndermek için organize olmuşlardır. Hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Avukatı, Sümter’in beraatını istedi. Erol Ailesi’nin avukatı ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Yavuz Sümter’e, “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.