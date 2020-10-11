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AA
Haber Giriş: 11.10.2020 - 18:27 | Son Güncelleme:

Doktor Mehmet Bakar son yolculuğuna uğurlandı

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Doktor Mehmet Bakar son yolculuğuna uğurlandı
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Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden İstanbul'un eski sağlık müdürlerinden Dr. Mehmet Bakar, son yolculuğuna uğurlandı.

Bakar için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bakar'ın ailesinin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakar’ın cenazesi, Eyüp Sultan’daki Tokmak Tepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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