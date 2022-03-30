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Doktor doktoru darbetti! Sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti

#Doktor#Amasya#Darp
Doktor doktoru darbetti Sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti

Amasya’da tıp fakültesi dekanlık binasında bir doktor tartıştığı meslektaşını darbederek ağır yaraladı. Meslektaşını darp eden doktorun 18 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

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 Alınan bilgiye göre, Amasya’da tıp fakültesi dekanlık binasında iki doktor arasında yüksek maliyetli tıbbi sarf maddesi alımı nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, onaylamadığı gereksiz yüksek maliyetli işlemlerin evraklarını imzalamak istemediği öğrenilen Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman’ı darbetti.

Aldığı darbeler sonucu burnu kırılan kalp cerrahisi uzmanı Ercan Kahraman, feci olayı gören sağlık çalışanları tarafından sedyeyle binanın karşısında bulunan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kahraman, kafa içi kanama şüphesiyle yoğun bakıma alındı.

Doktor doktoru darbetti Sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti

Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ

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"HEKİMLERE SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLSİN"

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Başbuğ, olayın ardından binayı terk etti. Başbuğ’un geçen 18 Mart’ta şiddet olaylarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var” yazılı paylaşım yaptığı görüldü.

Doktor doktoru darbetti Sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Doktor doktoru darbetti Sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti

Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman

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#Doktor#Amasya#Darp

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