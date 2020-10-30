Doktor çifte ‘güruh’ davası

Tok çifti sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, F.E.Ç.’ye yönelik “Gözü kararmış bu insan güruhu, işi o kadar ileri götürmüş ki...” ifadelerini kullanmış. Soruşturma başlatan savcılık, Tok çiftinin savunmasını aldı. Çift anılan mesajları kendilerinin paylaştığını kabul etti ancak hakaret etme kastlarının olmadığını söyledi. Tok çifti hakkında, ‘hakaret’ suçlaması ile dava açıldı. Mahkemece kabul edilen iddianamede çiftin 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Öte yandan, Türk Dil Kurumu’na göre ‘güruh’ sözcüğü ‘değersiz’, ‘aşağı görülen’ anlamlarını taşıyor.



O DAVADA SGK ŞİKÂYETÇİ



Üç doktor arasındaki husumetin kaynağında ise Tok çiftine yönelik, Mersin Üniversitesi’nde görev yaptıkları dönemdeki bazı şikâyetler yer aldı. BİMER ve CİMER’e şikâyetlerde bulunan F.E.Ç., çiftin usulsüz işlemler yaptığını, hastanenin zarara uğratıldığını öne sürdü. Tok çifti hakkında geçen yıl dava açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun şikâyetçi olarak yer aldığı davada çift, kurumu zarara uğratmak, asistanların alması gereken ameliyat paralarını da kendilerine almakla suçlanıyor. Dava halen sürüyor.