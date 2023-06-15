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Doğum sırasında bacağı kırılan buzağıya 6 platin takıldı

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#Zonguldak#Çaycuma#Buzağı
Doğum sırasında bacağı kırılan buzağıya 6 platin takıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 14:37

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde doğum sırasında bacağı kırılan buzağıya ameliyatla 6 platin takıldı.

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Çaycuma ilçesi Dereköseler köyünde doğum sırasında buzağının sol ön bacağı kırıldı. Hayvan sahibi hemen buzağının bacağını bir sopa ile sararak aracıyla kent merkezindeki özel bir veteriner kliniğine getirdi. Ameliyata alınan buzağının kırık bacağına 6 platin takıldı.

Veteriner hekim Önder Alkan, “Doğum sırasında sol ön bacağı kırılınca vatandaş, hayvanın daha fazla zarar görmemesi için sopa sarıp bize getirmiş. Daha sonra biz de önce röntgen çektik. Kırık olan noktayı tespit ettik. Daha sonra da ameliyat edip 6 platin takarak sahibine teslim ettim” dedi.

Doğum sırasında bacağı kırılan buzağıya 6 platin takıldı

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#Zonguldak#Çaycuma#Buzağı

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