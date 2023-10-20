DoÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlayan Eda ve 2 arkadaÅŸÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti... Kuzen hakkÄ±ndaki gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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Kaza, 15 Ekim'de saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda Kestel ilÃ§esinde meydana geldi. DoÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kent merkezinde kutlayan Eda Baykay, arkadaÅŸlarÄ± SÄ±la Ã‡elik ve Sinan KarakuÅŸ'un da bulunduÄŸu, Adem Duran'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 16 AFT 818 plakalÄ± otomobille Ä°negÃ¶l ilÃ§esine gitmek iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±. Ankara BulvarÄ± Barakfakih Organize Sanayi BÃ¶lgesi mevkisinde aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z nedeniyle kontrolden Ã§Ä±kan otomobil, 50 metre savruldu. Otomobil, Ã¶nce trafik levhasÄ±na ardÄ±ndan da beton aydÄ±nlatma direÄŸine Ã§arparak yol kenarÄ±ndaki boÅŸ araziye dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°hbarla bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi.

OTOMOBÄ°LDE SIKIÅžAN 3 ARKADAÅž Ã–LDÃœ

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SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan Eda Baykay, SÄ±la Ã‡elik ve Sinan KarakuÅŸ'un hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Ä°tfaiye ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden Ã§Ä±karÄ±lan Adem Duran ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Kestel Devlet Hastanesi'ndeki ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi Bursa YÃ¼ksek Ä°htisas EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™nde tedaviye alÄ±ndÄ±.

SON GÃ–RÃœNTÃœSÃœNÃœ 1 SAAT Ã–NCE PAYLAÅžMIÅž

Eda Baykay'Ä±n kazadan 1 saat Ã¶nce sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±yla eÄŸlence mekanÄ±nda kutlama yapan Baykay'Ä±n, doÄŸum gÃ¼nÃ¼ pastasÄ±yla Ã§ekilen videosunu paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

KazanÄ±n gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re; aÅŸÄ±rÄ± sÃ¼ratli ve makas atarak ilerleyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan otomobilin, savrularak yol kenarÄ±ndaki beton aydÄ±nlatma direÄŸine Ã§arptÄ±ÄŸÄ±, Ã§arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle direÄŸin etrafÄ±nda tur attÄ±ktan sonra boÅŸ araziye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ anlar, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde yer aldÄ±.

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Ã‡ocukluk arkadaÅŸÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Eda Baykay ile SÄ±la Ã‡elik, Bursa Adli TÄ±p Kurumu'ndaki otopsi iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Bursa'nÄ±n Ä°negÃ¶l ilÃ§esinde, Sinan KarakuÅŸ ise memleketi Samsun'da topraÄŸa verildi.

TEDAVÄ°SÄ°NÄ°N ARDINDAN TUTUKLANDI

Kazayla ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Adem Duran'Ä±n, kaza sÄ±rasÄ±nda 1,10 promil alkollÃ¼ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Polisteki ifadesinde, otomobili ile sol ÅŸeritte ilerlediÄŸi sÄ±rada, Ã¶nÃ¼ne aniden baÅŸka bir otomobilin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Duran, "Bunun Ã¼zerine saÄŸ ÅŸeride geÃ§tim. Ã–nÃ¼mdeki araba da saÄŸ ÅŸeride geÃ§ti. Arabaya Ã§arpmamak iÃ§in direksiyonu kÄ±rÄ±nca hakimiyeti kaybettim" dedi.

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AynÄ± zamanda Ã¶len Eda Baykay'Ä±n teyzesinin oÄŸlu olduÄŸu belirtilen Adem Duran, hastanedeki tedavisinin ardÄ±ndan 'bilinÃ§li taksirle Ã¶lÃ¼me neden olma' suÃ§undan tutuklandÄ±.Â