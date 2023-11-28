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Doğum gününden sonra evinde ölü bulunmuştu! Kalp krizi geçirdiği belirlendi

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#Edirne#Keşan#Kalp Krizi
Doğum gününden sonra evinde ölü bulunmuştu Kalp krizi geçirdiği belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 14:42

Edirne’nin Keşan ilçesinde önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladıktan sonra dün sabah evinde ölü bulunan Gülçin Altan’ın (45) geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Altan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Olay, dün sabah saatlerinde Yeni Mahalle’deki Belkoop Sitesi’nde meydana geldi. Önceki akşam birlikte doğum gününü kutladıkları Gülçin Altan’a dün sabah telefonla ulaşamayan arkadaşları, durumu komşularına bildirdi. Komşuları, yalnız yaşayan Altan kapıyı açmayınca yedek anahtarla eve girdi. Altan, mutfakta sandalyede oturur vaziyette hareketsiz bulundu.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülçin Altan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Doğum gününden sonra evinde ölü bulunmuştu Kalp krizi geçirdiği belirlendi

Altan’ın cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan otopside ilk belirlemeye göre Gülçin Altan’ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

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Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Edirne Adli Tıp Kurumu’ndan alınan Altan’ın cenazesi, Keşan’a getirildi. Cenazeye, Altan’ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Gülçin Altan’ın cenazesi, öğle vakti Tahta Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Doğum gününden sonra evinde ölü bulunmuştu Kalp krizi geçirdiği belirlendi

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#Edirne#Keşan#Kalp Krizi

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