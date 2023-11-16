×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Doğum gününden saatler sonra kazada öldü

Güncelleme Tarihi:

#Kübra Arslan#Murat Arslan#Trafik Kazası
Doğum gününden saatler sonra kazada öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 07:00

İZMİR Urla’da önceki gün saat 23.00 sıralarında Kübra Arslan (27) güvenlik görevlisi olarak çalıştığı AVM’den mesai bitiminde kardeşi Murat Arslan’ın (18) kullandığı 35 BIV 201 plakalı motosikletle evlerine gitmek için yola çıktı.

Haberin Devamı

Urla- İzmir otoyolu EGİAD Kavşağı’na geldiklerinde, sağa dönüş için ışıkta bekleyen Arslan’ın kullandığı motosiklete, Bahri Karaca yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Kazada Murat Arslan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, arkasında bulunan ablası Kübra Arslan hayatını kaybetti. Kazadan bir gün önce doğum gününü kutlayan Kübra Arslan’ın cenazesi memleketi Ankara’ya götürüldü. Kazanın ardından kaçan hafif ticari araç sürücüsü Bahri Karaca ise sabaha karşı polis merkezine teslim oldu. Karaca çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kübra Arslan#Murat Arslan#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!