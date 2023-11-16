Doğum gününden saatler sonra kazada öldü

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Urla- İzmir otoyolu EGİAD Kavşağı’na geldiklerinde, sağa dönüş için ışıkta bekleyen Arslan’ın kullandığı motosiklete, Bahri Karaca yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Kazada Murat Arslan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, arkasında bulunan ablası Kübra Arslan hayatını kaybetti. Kazadan bir gün önce doğum gününü kutlayan Kübra Arslan’ın cenazesi memleketi Ankara’ya götürüldü. Kazanın ardından kaçan hafif ticari araç sürücüsü Bahri Karaca ise sabaha karşı polis merkezine teslim oldu. Karaca çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.