Doğu Karadeniz'de vakalar artıyor! En fazla artış Bayburt'ta, azalan tek şehir Samsun

İllere göre haftalık 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Doğu Karadeniz'de vaka oranında en fazla artışın yaşandığı il bir kez daha Bayburt oldu. Geçen haftaya oranla yüzde 20,41'lik yükselişin yaşandığı Bayburt'ta, güncel verilerde 472,47 olan vaka sayısı oranı 568,92'ye yükseldi.

Son haftalarda vaka oranlarında ciddi artış gösteren bölgede Trabzon’da vaka oranı 359,28'den 409,90'a, Rize'de 453,31'den 516,03'e, Artvin'de 223,60'tan 230,09'a, Gümüşhane'de 239,23’ten 242,76'ya, Ordu'da 501,71’den 565,14'e, Sinop'ta 398,69'dan 440,73'e, Giresun'da ise 591,01’den 624,22'ye yükseldi. Bölgede vakalarda düşünün gözlendiği tek şehir ise Samsun oldu. Yüzde 6,82'lik düşüş yaşanan Samsun’da 100 binde 645,17 olan vaka oranı 601,14'e geriledi.

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