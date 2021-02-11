Doğu Karadeniz onlara emanet

Son yıllardaki başarılı operasyonlarla terör örgütünün Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki izleri tamamen temizlendi. Ancak güvenlik güçleri bölgeyi boş bırakmıyor. Özellikle vatandaşların kış aylarında boş bıraktıkları yayla evleri ve çevreleri ile saklanmaya müsait alanlar sürekli kontrol altında tutuluyor.

40 KİLOGRAMLIK ÇANTAYLA

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Polis Özel Harekât timlerinde görevli 10 kadın polis de zorlu operasyonlarda yer alıyor. Sırtlarında 40 kilogramlık çantalarıyla zorlu arazi koşullarında görev yapan kadın polisler takdir topluyor.

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

Elinde keskin nişancı tüfeğiyle timdeki arkadaşlarının emniyetini sağlayan bir kadın PÖH, görevini şöyle anlatıyor: “Göreve yeni başlamamıza rağmen ayağımızın tozuyla araziye, teröristlerin peşine geldik. Özel Harekât’ta görev yapmak çocukluk hayalimdi. Vatana hizmet için her zaman göreve hazırız” dedi.