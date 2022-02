Doğu Anadolu'nun nüfusu 23 bin 506 kişi azaldı

Haberin Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ADNKS sonuçlarına göre, 14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi'nin 2020'de 6 milyon 61 837 olan nüfusu; 23 bin 506 kişi azalarak, 6 milyon 38 bin 331'e düştü. ADNKS kayıtlarına göre, 2021'de bölge illerinin nüfusu da şöyle oldu:

"Ağrı 524 bin 644, Bingöl 283 bin 112, Bitlis 352 bin 277, Elazığ 588 bin 88, Erzincan 237 bin 351, Erzurum 756 bin 893, Hakkari 278 bin 218, Kars 281 bin 77, Malatya 808 bin 692, Muş 405 bin 228, Tunceli 83 bin 645, Van 1 milyon 141 bin 15, Ardahan 94 bin 932, Iğdır 203 bin 159."

ADNKS kayıtlarına göre, Doğu Anadolu nüfusunu 3 milyon 67 bin 232 kişiyle erkekler, 2 milyon 971 bin 99 kişiyle kadınlar oluşturdu. Bölgede Elazığ, Malatya ve Erzurum'da kadın nüfusu, erkekleri geçti.

​2021 yılı nüfus kayıtlarına göre, Doğu'da 14 ilin 7'sinin nüfusu azalırken, 7'sinde artış görüldü. Kayıtlara göre kentlerdeki nüfus artışı, şöyle gerçekleşti:

Haberin Devamı

"Bingöl bin 344, Bitlis bin 283, Elazığ 128, Erzincan 2 bin 920, Malatya 2 bin 537, Tunceli 202, Iğdır bin 845."

VAN NÜFUSUNDA İLK KEZ AZALMA

Doğu Anadolu'nun en kalabalık nüfusuna sahip Van'da ilk kez azalma yaşandı. İstatistiklere göre 2020'de 1 milyon 149 bin 342 olan Van'ın nüfusu, 2021'de 1 milyon 141 bin 15'e düştü. ADNKS kayıtlarına göre, illerde azalma rakamları şöyle oldu:

"Ağrı 10 bin 792, Erzurum bin 386, Hakkari 2 bin 296, Kars 3 bin 846, Muş 5 bin 889, Van 8 bin 327, Ardahan bin 229."

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Erzurum'da nüfus azalması devam etti. 2010 yılında 769 bin 85 olarak açıklanan kent nüfusu, 2019'da 762 bin 62'ye, 2020'de ise 758 bin 279'a, 2021'de ise 756 bin 893'e geriledi.

11 YILDA 12 BİN 192 KİŞİ AZALDI

Erzurum, bölgede nüfusu sürekli azalan kentlerden biri. 2010 yılında 769 bin 85 olan ilin nüfusu 2021'de 756 bin 893'e geriledi. 11 yılda 12 bin 192 kişi azalan Erzurum'da en büyük sebep işsizlik olarak görülüyor. MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, "10 yıldan beri nüfus azalması dikkat çekiyor. Bunun sebeplerden birisi istihdam yetersizliği. Son yıllarda Erzurum'da 2'nci organize sanayinin açılması, Oltu'da 1'inci organize sanayinin açılmasıyla 20'nin üzerinde istihdama yönelik fabrika yapılması bu göçün ve nüfus kaybının önüne geçecektir. Erzurumlu hemşehrilerime de bir çağrım olacak, yerel üretici ve yatırımcıya sahip çıkalım. Çünkü Erzurum'un en büyük sorunu vasıflı insanların göçü. Bunu önlememiz için halkın kendi yatırımcısına sahip çıkması lazım. Nüfus azaldıkça sermaye küçülüyor, sermayenin küçülmesi sonucu istihdam olmayınca göç yaşanıyor" dedi.

Haberin Devamı

'MUŞ'TA GİZLİ GÖÇ VAR'

İl nüfusu bir önceki yıla göre 5 bin 889 kişi azalan Muş'ta gizli göç olduğunu belirten Muş Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Orhan Demir Türkoğlu da "Muş'ta 2020 yılına göre 2021'de 6 bine yakın kişi azalmış. Bunu yıllardan beri defalarca söylüyoruz. Genç nüfusumuz ve işsizimiz fazla. Yatırımcıyı Muş'a çekemiyoruz. Nüfus kalabalık olduğundan dolayı insanlar iş olanağı var diye batıya gidiyor. Muş'ta durduğu müddetçe bir kişi çalışıyor 10 kişi yiyor. O yüzden gizli göç veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bizim beklentimiz Alpaslan-2 barajının devreye alınarak ovanın sulanmasıyla inşallah tarım ve hayvancılık sektöründe sanayi gelişecek ve bu soruna bir nebze de olsa çare bulunmuş olacak" diye konuştu.

Haberin Devamı

ERZİNCAN'DA TÜRKİYE ORTALAMASINA YAKIN ARTIŞ

Erzincan, doğuda nüfusu artan kentlerden biri. 2020'de 234 bin 431 olan il nüfusu 2021'de 237 bin 364'e yükseldi. Erzincan'daki artışın Türkiye ortalamasına yakın olduğunu belirten Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, şunları söyledi:

"Daha evvel ilimiz göç veriyordu. Şu anda en azından göç vermeden Türkiye ortalaması kadar da büyüme göstermiştir. Bunda her şeyin bir faktörü var. Ticaret odası olarak biz elimizden geleni yaptık. Bir nebze de olsa karımız olmuştur. Karımız olmuştur derken 2018 yılında biz Ticaret Odası başkanı olduktan sonra Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde 66 tane faaliyet gösteren fabrikamız vardı. Şu an 81'e çıkardık bu sayıyı. İster istemez bunlarında bir faydası var. Ayrı yeten şu an 15-16 tanede mevcut projemiz var. İnşallah bu projelerimiz de bittiği zaman 4 bin, 5 bin çünkü bunlar tekstil ağırlıklı projeler istihdama fazla önem veren projeler. Yaklaşık 5 bin, 6 bini bulur. 2018 yılında bin 145 kişi çalışıyordu. Organize sanayi bölgesinde şu anda 2 bin 320. İnşallah bu yılın sonuna herhalde 3 bin 500 yakalarız diye düşünüyorum. Ticaret odası olarak biz ne yaptık. Elimizden geldiğince istihdamı artırıcı Ankara'ya, İstanbul'a, Bursa'ya buradaki mevcut iş adamları ile odalarla, borsalarla görüşerek Erzincan'a yatırımcı çekmeye çalıştık. Bunların faydalarını da gördük. Bir tabir var kar yağarsa her yere yağar, yağmur yağarsa her yere yağar. Bizim de buradaki icraatlarımız az da olsa en azından 1145'ten 2 bin 320 istihdam sağlandığı zaman bunların hepsi Erzincan'dan gelmedi. Bunların teknik personeli hep il dışından geldi. Erzincan'a istihdam sağlamış olduk."