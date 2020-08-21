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Gündem
ERZURUM (AA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan ve Ağrı'da 11, Erzurum'da 13, Tunceli'de 17, Erzincan ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ve Tunceli'de 35, Ağrı ve Erzincan'da 31, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da 23 derece olması bekleniyor.

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