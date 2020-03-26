MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
GeriGündem Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ERZURUM (AA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 10:38,Son Güncelleme:/

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Abone Olgoogle-news

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Erzurum ve Ardahan'da 1, Kars'ta 2, Ağrı ve Erzincan'da 5, Iğdır'da 8 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 17, Erzincan'da 15, Ardahan ve Ağrı'da 11, Erzurum ve Kars'ta 8 derece olması bekleniyor.
Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 89, Erzincan
Ergan'da 73 ve Kars Sarıkamış'ta 60 santimetre ölçüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle