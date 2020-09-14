Doğu Akdeniz’deki çıkarlarımızı savunacağız

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında bir araya gelen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Antalya açıklarına demirlemesi bir ‘taviz’ olarak değerlendirilmektedir. CHP olarak Hükümeti, haklı davalarımızda taviz vermemeye çağırıyoruz. TBMM’nin siyasetin güç odağı olmaktan çıkarılması, dış politikada Türkiye’yi haklı davalarında yalnızlaştırmış ve taviz verir konuma düşürmüştür.

GÜNEY KIBRIS İLE ABD GERGİNLİĞİ ARTTIRIYOR

Ayrıca, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında ‘Kıbrıs Kara, Açık Deniz ve Liman Güvenliği Merkezi’ kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalanması ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye karşıtı açıklamaları endişeyle karşılanmıştır. Bu imza, bölgedeki gerginliği arttırarak, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz sorununun barışçıl bir şekilde çözümünü daha da zorlaştıracaktır.

ANLAŞMALARA AYKIRI

KKTC’nin haklarını hiçe sayan bu mutabakat 1960 Londra ve Zürih Anlaşmaları’na da aykırılık teşkil etmektedir. Pompeo’nun KKTC yetkilileri ile görüşme yapmadan ayrılması ise adadaki Türk varlığına yapılmış saygısızlıktır. CHP olarak, KKTC’nin ve ülkemizin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını sonuna kadar savunacağımızın altını çiziyoruz.” m ANKARA