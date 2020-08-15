Doğu Akdeniz mesajları: Cevabını misliyle alırlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını Altunizade’deki Hz. Ali Camisi’nde kıldı ve çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan önceki gün “Oruç Reis’imize saldıracak olursanız, bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve ilk cevabı aldılar” diye duyurduğu olayla ilgili son gelişmeleri şöyle anlattı:

“Malum Doğu Akdeniz’de tabii son gelişmeler gerçekten sıkıntılı. Ve bu gelişmeler içerisinde, özellikle bizim sismik araştırma yapan gemilerimiz, bunun yanında sondaj gemilerimiz, bu bölgede dolaşıyorlar. Oruç Reis sismik araştırma yapan gemilerimizden bir tanesi ve önemlisi. Ve bu sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakmayız. Nitekim dün (önceki gün) böyle bir durum söz konusu oldu. Kemalreis bunlara gereken cevabı verdi. Sonra da onlar kendi limanlarına çektiler. Eğer bu devam edecek olursa, bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değil.

EN GENİŞ MESAFEYE SAHİP ÜLKE BİZİZ

Kaldı ki Akdeniz’de özellikle mesafe itibarıyla en geniş mesafeye sahip olan ülke biziz. Diğerlerinin burada aslında mesafeleri dahi yok. Metrelerle ifade edilebilecek bir şey bunların ki. Ama bizim durumumuz öyle değil. Dolayısıyla da şu anda ayın 23’ünü kadar, burada Oruç Reis çalışmalarını sürdürecek. Sayın Şansölye Merkel ile bunları konuştum. Kendisinin de bizden ricası, artık buna söyleyebileceğimiz bir şey yok. Ama 28’ine kadar, 23’ünden sonra danışmalarımızın yapacakları çalışmalar muvacehesinde, daha sonra ‘Bu işi yumuşatıp, daha şöyle korumacı bir anlayış içerisinde bir süreci geliştirelim’ dediler. Mutabık kaldık. Aynı şeyi Sayın Michel (AB Konseyi Başkanı) ile de görüştük. Temenni ederim ki, Sayın Şansölye, benden sonra Miçotakis (Yunanistan Başbakanı) ile de bir görüşme yaptı. Ve bu görüşmede Miçotakis’i bize söylediği çizgiye inşallah getirmiş olur.

MISIR İSTİHBARATI BAŞKA ŞEY SÖYLÜYOR

(Mısır ve İsrail arasındaki anlaşma) Bu konuda ben Mısır’ı anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Mısır bir taraftan istihbarat örgütü vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme başka şeyler söylüyor. ‘Burada yanlış anlaşılmalar var’ diyor. ‘Bu yanlış anlaşılmaları düzeltmemizde fayda var’ diyor. Şu anda istihbarat örgütümüz onların istihbarat örgütüyle görüşmelerini devam ettiriyor. Devam ettirecek. Tabii Mısır halkına karşı, Türk halkının bakışı, farklı. Yani Mısır halkıyla Türk halkının birbirine bakışının, dayanışmasının Yunan halkıyla aynı çizgide olması mümkün değil. Dolayısıyla tarihten gelen medeniyet değerlerimizin de ortaya koyduğu bu anlayışı, Mısır halkından öte yöneticilerinin fark etmesi gerekir. Bunu da geçiyorum. Şunu da çok açık net söylemem lazım. Bu süreç içerisinde Suudi Arabistan’da yanlış adımlar atılıyor. Bu konuda bugün Dışişleri Bakanıma da söyledim. Dedim, ‘Süratle muhatabınla da bunu görüş ve bu konuda gerekli adımlar atılsın’.”

TÜRKİYE GÜÇLÜDÜR, YERE SAĞLAM BASIYOR

(Dolar kuruna yönelik yeni önlemler alınacak mı) Bu hafta içerisinde de ekonomi kurulumuzu toplamak suretiyle değerlendirme yapacağız. Bunlar bizim alıştığımız yeni ataklar değil. Bundan önce de aynı operasyonları biliyorsunuz bize dışarıdan yaptılar. Yapmaya devam ediyorlar. Ama Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor. Bundan sonra da sağlam basmaya devam edecektir. Evelallah sağlam bir zemindeyiz. Ve bu zeminde de yola devam.”

SOYDAŞLARIMIZIN KABRİSTANINI SİLAHLA TARADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki tacizlerinden bahsederken Batı Trakya’da yaptığı askeri tatbikatı da sert sözlerle eleştirdi: “Eğer Miçotakis bu noktada uluslararası hukuka saygılı davranmazsa, kaldı ki Batı Trakya’da soydaşlarımızın kabristanlarını biliyorsunuz silahla taradılar. Oradaki kabristanlarımızı ateş altına aldılar. Bunlar tabii hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Ve gereği neyse vakti saati geldiğinde de yaparız. Bunu da çok açık net, söylemiş oluyorum.”

BÜYÜKELÇİYİ ÇEKEBİLİRİZ

(Birleşik Arap Emirlikleriyle İsrail arasındaki anlaşma) Filistin’e yönelik atılan adım, yenilir yutulur bir adım değil. Şimdi Filistin Büyükelçiliği’ni kapatıyor veya geri çekiyor. Ve şu anda aynı durum bizim için de geçerli. Ben de Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Dedim ki, Abu Dabi yönetimiyle, özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin’i de biz hiçbir zaman yedirmedik, yedirtmeyeceğiz.

MADURO İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini güçlendirecek, iki ülke arasında iş birliğini ve dayanışmayı arttıracak adımların ele alındığı, bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği bildirildi.