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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 02.04.2020 - 13:09,Son Güncelleme:/

Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

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Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
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Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay'da bugün ve yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de etkisini artırması öngörülen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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