CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Seçim barajı yüzde 7’de netleşti’ açıklamasına ilişkin, “Millet seçim barajını değil sandığı bekliyor. Bir iktidar seçim yasalarıyla oynamaya başladıysa siyaseten sonu gelmiştir” dedi. CHP Genel Merkezi’nde MYK toplantısı üzerine açıklama yapan Öztrak özetle şunları söyledi:

“(Diyanet’in ‘Atatürksüz’ 30 Ağustos hutbesi) Kadirbilir milletimiz, camilerde Atatürk’e bir Fatiha’yı çok gören bu kafaya, hakkını helal etmez, etmeyecektir.

(Afganistan) Genel Başkanımızın, Mehmetçiğimizi Afganistan’dan çekme talebini dinledi. İyi de oldu. Bu beyler her şeyden vazgeçiyorlar Kabil Havalimanı’nın işletmesinden, bir türlü vazgeçemiyorlar. Hakikaten, Kabil Havalimanı’nı bunlar için bu kadar vazgeçilmez kılan nedir?

(Kılıçdaroğlu’nun ‘KHK’lıları görevlerine iade edeceğim’ açıklaması) Yargı kararı olmadan kararnamelerle işinden edilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğiz. Yeter ki teröre bulaşmamış olsun.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajına sırtını dönen CHP Kadıköy İlçe Başkanı) İlçe başkanımızın yaptığını doğru bulmuyoruz.”

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