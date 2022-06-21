Doğduğunda sadece 390 gramdı... Onun adı 'Mucize'

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan Büşra Kahraman (23), geçen yıl 7 Aralık’ta 22 haftalık hamileyken yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye başvurdu. Gebelik zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Kahraman, acil olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi. Hemen doğuma alınan Kahraman, sezaryenle kız çocuğunu dünyaya getirdi. 390 gram doğan ve yaşamasının çok zor olduğu belirtilen bebek, hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Beyin ve akciğer kanaması geçiren, solunum sıkıntısı yaşayan bebek, yoğun bakımdaki 6 ay süren yaşam mücadelesini kazanarak hayata tutundu. 20 gün önce servise alınan ve yaşamasının mucize olması nedeniyle ‘Mucize’ ismi verilen bebek, 3 kilo 550 grama ulaştı. Hayati fonksiyonları normale dönen Mucize Kahraman’ın yaşama tutunması ailesi Büşra-Sercan Kahraman çiftini, doktor ve hemşireleri sevince boğdu. Mezuniyet kıyafeti giydirilen Mucize bebek, kendisini tedavi eden doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla taburcu edildi.

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'YAŞAMA ŞANSLARI YÜZDE 10'

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nin yenidoğan bakım ünitesi sorumlu doktoru Sema Tanrıverdi, “Acil sezaryenle 390 gram doğan kız bebeğimizi yenidoğan yoğun bakım ünitemize yatırdık. Birçok zorlu süreç, müdahale ve ameliyatlardan geçen hastamız yaklaşık 160 gün yoğun bakım ünitemizde, 20 gün de yenidoğan servisinde yattı. Birçok problemle karşılaştık. Normalde bu kadar ileri düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaşama şansları yüzde 10 civarlarında; bu da çok düşük bir oran. Hem 400 gramın altında doğup hem de ileri prematüre olmasından dolayı hayatta kalma oranları çok düşük. Bu bebekleri sağlıklı şekilde yaşatmanın yanı sıra hayata bağlamak da önemli. Sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz. Ailesi, hayatta kalma oranı çok düşük olmasına rağmen hayata tutunan bebeklerine Mucize ismini verdi” diye konuştu.

'PREMATÜRE AİLELERİNE UMUT OLSUN'

İlk bebekleri olan Mucize’yi kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Büşra Kahraman, “Kızım 390 gram doğdu, şu an 3 kilo 550 gram. Çok endişeliydik. 6 ay boyunca çok zorlu günlerimiz oldu. Avuç içi kadardı, çok şaşırmıştık. Beyin kanaması ve akciğer kanaması geçirdi. Sabrettik. Mucize, bütün prematüre ailelerine umut olsun” dedi.