Doğaya salınan hayvan türlerinin sayısı açıklandı... 21 yılın bilançosu

Haberin Devamı

Ülkede yaban hayatının desteklenmesi ve ekosistemin korunması noktasında zaman zaman tespit edilen bazı yerlerde, çiftliklerde yetiştirilen hayvanların tabiata bırakılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatan Özdemir, “Tabiata, doğal ortamlarına bırakılan hayvanların türleri nelerdir ve toplam sayıları kaçtır?” sorusunu yöneltti.

Özdemir’in önergesini yanıtlayan Bakan Yumaklı, “Biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek amacıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce, 2002 yılından itibaren; 786 kızıl geyik, 457 yabankoyunu, 574 ceylan, 84 alageyik, 11 karaca, 92 yabankeçisi, 1 milyon 20 bin keklik-sülün ve 34 milyon 854 bin alabalık olacak şekilde doğaya salım yapılmıştır” karşılığını verdi.