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Doğaya salınan hayvan türlerinin sayısı açıklandı... 21 yılın bilançosu

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#İsmail Özdemir#MHP#İbrahim Yumaklı
Doğaya salınan hayvan türlerinin sayısı açıklandı... 21 yılın bilançosu
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 07:00

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması için Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi.

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Ülkede yaban hayatının desteklenmesi ve ekosistemin korunması noktasında zaman zaman tespit edilen bazı yerlerde, çiftliklerde yetiştirilen hayvanların tabiata bırakılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatan Özdemir, “Tabiata, doğal ortamlarına bırakılan hayvanların türleri nelerdir ve toplam sayıları kaçtır?” sorusunu yöneltti.

Özdemir’in önergesini yanıtlayan Bakan Yumaklı, “Biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek amacıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce, 2002 yılından itibaren; 786 kızıl geyik, 457 yabankoyunu, 574 ceylan, 84 alageyik, 11 karaca, 92 yabankeçisi, 1 milyon 20 bin keklik-sülün ve 34 milyon 854 bin alabalık olacak şekilde doğaya salım yapılmıştır” karşılığını verdi.

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#İsmail Özdemir#MHP#İbrahim Yumaklı

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