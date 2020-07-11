Doğan Taşdelen kimdir, kaç yaşındaydı? Doğan Taşdelen ile ilgili bilgiler..
Doğan Taşdelen ile ilgili son dakika açıklamasının ardından araştırmalar hızlandı. Eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taşdelen'in yüksek tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlığının bulunduğu açıklandı. İşte 71 yaşındaki Doğan Taşdelen ile ilgili bilgiler…
Doğan Taşdelen kimdir, kaç yaşındaydı soruları araştırılıyor. 1989-1999 yılları arasında Çankaya Belediyesi'nde başkanlık yapan Doğan Taşdelen’in hayatını kaybettiği açıklandı. Doğan Taşdelen'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından uçakla Ankara'ya gönderilecek.
71 yaşındaki Doğan Taşdelen hayatını kaybetti.
Doğan Taşdelen 1989-1999 yılları arasında bugün Türkiye'nin en büyük ilçesi konumundaki Çankaya Belediyesi'nde başkanlık yapmıştı. Doğan Taşdelen, Şimdiki CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babasıdır.
DSP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, Bülent Ecevit’in başbakanlığı döneminde Başbakanlık Müşavirliği yapmıştır.
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