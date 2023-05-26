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Doğalgaz vanası hırsızlığı Avcılar'da mahalle sakinlerine panik yaşattı

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#İSTANBUL#Denizköşkler#Doğalgaz
Doğalgaz vanası hırsızlığı Avcılarda mahalle sakinlerine panik yaşattı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 11:43

İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan beş katlı binanın önündeki doğalgaz vanası atık toplayıcılar tarafından kesilerek çalındı. Vananın çalınmasıyla mahallede doğalgaz sızıntısı başladı. Sızıntı sırasında mahalle sakinleri panik yaşadı.

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Olay Denizköşkler Mahallesi Hürriyet Sokak’ta dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. Sokağa gelen atık toplayıcılar kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın önündeki doğalgaz vanasını keserek çaldı. Sokakta doğalgaz sızıntısı yaşanması mahalle sakinlerini tedirgin etti. Yoldan geçen motosikletliler sokağın girişini kapatarak geçişleri önlemeye çalışırken, çevrede bulunanlar panik içerisinde kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinden eski İGDAŞ çalışanı Tufan Acır, vanası çalınan doğalgaz borusuna müdahale etti.

Doğalgaz vanası hırsızlığı Avcılarda mahalle sakinlerine panik yaşattı

Acır'ın doğalgaz sızıntısını önlemesinin ardından olay yerine İGDAŞ ekipleri geldi. İtfaiye ve polis ekipleri çevrede önlem alırken, İGDAŞ ekipleri ise, sızıntıya sebep olan doğalgaz borusuna müdahale etti.

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"AÇIK ALANDA ALEV ALMA İHTİMALİ VAR"

İGDAŞ'tan emekli olduğu öğrenilen Tufan Acır, "Binada inşaat yapılacak . Doğalgazın plastik borusunu herhalde hurdacılar kesmişler. Bundan dolayı gaz çıkışı oluşmuş. Ben de eski İGDAŞ çalışanıyım. Yeni emekli oldum. Ben de arkadaşları göreyim diye geldim Baktım gaz çıkışı var. Daha önceden müdahale ettiğimiz şekilde müdahale ettik arkadaşlar gelene kadar. Açık alanda alev alma ihtimali var." dedi.

Doğalgaz vanası hırsızlığı Avcılarda mahalle sakinlerine panik yaşattı

Yan binada oturan 85 yaşındaki Nursen Çakır ise, "Sese kalktım. Baktım ki kıyamet kopuyor. Bilemedim doğalgaz olduğunu. Kızım doğalgaz olduğunu söyledi" şeklinde konuştu.

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#İSTANBUL#Denizköşkler#Doğalgaz

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