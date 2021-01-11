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Gündem
Oğuzhan ÇİFCİ/ SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)
Haber Giriş: 11.01.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

Doğal gaz tankeri ile TIR çarpıştı, yangın çıktı

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Doğal gaz tankeri ile TIR çarpıştı, yangın çıktı
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SİVAS'ta boş doğal gaz tankeri ile plastik inşaat malzemesi yüklü TIR'ın çarpışmasıyla meydana gelen kazada yangın çıktı. Yangında her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Doğal gaz tankeri ile TIR çarpıştı, yangın çıktı
Kaza, saat 13.00 sıralarında Suşehri ilçesinde D-100 kara yolu üzerindeki sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Korhan Şahin yönetimindeki, 07 EG 289 boş doğal gaz tankerine, Kasım Nurullahzade idaresindeki plastik inşaat malzemesi yüklü yabancı plakalı TIR, arkadan çarptı. Kaza sonrası her iki araçta da yangın çıktı. Sürücüler kendi imkanlarıyla araçlarından inerek bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle, Tokat-Erzincan ve Erzincan-Tokat istikameti kara yolu bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yangın söndürme çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açılırken, yanan araçlar ise iş makineleri yardımıyla yol kenarına alındı. Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'de olay yerine gelerek, yangın hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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