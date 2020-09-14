Doğa harikası İnceğiz Kanyonu'nun suyu çekildi

Kale ilçe merkezine 45 kilometre mesafedeki İnceğiz Kanyonu, kuraklıktan etkilendi. Denizli, Muğla ve Aydın sınırında yer alan, 6 kilometre uzunluğa ve 380 metre yüksekliğe sahip kanyondaki su, kurak hava nedeniyle çekildi. Kıvrımlı yapısıyla Norveç fiyortlarını andıran kanyona gelen ziyaretçiler, son hali karşısında hayal kırıklığı yaşadı. Doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası halindeki kanyonun bu hali dronla havadan görüntülendi. Öte yandan kanyondaki suyun aktığı Aydın sınırları içindeki Bozdoğan Kemer Barajı'nda da su, tarımsal sulama ve yaşanan kuraklık nedeniyle çekildi. Baraj ve kanyona düzenlenen tekne turları ise yapılamaz hale geldi.

ZİYARETÇİLERİN HAYAL KIRIKLIĞI

İnceğiz Kanyonu'nu görmek için kızıyla birlikte gelen Cevdet Otuk, "Kanyonda su kalmamış. Geçen yıl da buraya gelmiştim. O zaman daha güzeldi. Tekneler gezi turları yapıyordu. Hayal kırıklığına uğradık. Yağmurların yağmaması ve kuraklık nedeniyle sular çekilmiş" dedi.

Dilara Utuk, kanyonun eskiden etkileyici bir manzaraya sahip olduğunu ifade ederek, "Burası böyle de doğal ortamıyla güzel. Su olmadığı için fazla ziyaretçi de yok. Karşı kısımda bulunan barajda da sular çekilmiş. Umduğumuz gibi bir gezi olmadı ancak doğal ortamını beğendim" diye konuştu.

Kanyonda büfe işleten Mestan Pekçok ise, "Yağış olmadığından ve Bozdoğan Kemer Barajı'nda tarımsal sulama yapıldığı için bölgedeki sular çekildi. Yağışların başlamasının ardından su yükselir diye düşünüyoruz. Buraya gelenler, böyle bir manzara beklemediklerini söylüyor. Fazla vakit geçirmeden buradan ayrılıyor. İnsanlar hayal kırıklığına uğruyor" dedi.