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DMM'den açıklama: İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyiniz

Güncelleme Tarihi:

#DMM#Esra Albayrak#İsrail
DMMden açıklama: İsrailin asılsız iddialarına itibar etmeyiniz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 21:56

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızına ait olduğu' yönündeki iddialar doğru değildir. İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz" açıklamasını yaptı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızına ait olduğu' yönündeki iddialar doğru değildir. Bahse konu ekran görüntülerindeki sosyal medya hesabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait değildir. İsrail propaganda hesaplarının, bir sosyal medya kullanıcısının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yapmaya çalıştığı tespit edilmiştir. İsrail, daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına girişmiştir. İşgalci İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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#DMM#Esra Albayrak#İsrail

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