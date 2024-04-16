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DMM: CPF'de LGBTİ’nin desteklenmesi söz konusu değildir

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#DMM#CPF#LGBTİ
DMM: CPFde LGBTİ’nin desteklenmesi söz konusu değildir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 22:08

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Dünya Bankası ile imzalanan Ülke Çerçeve Programı’nda (CPF) LGBTİ’nin desteklenmesi söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

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DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Dünya Bankası proje finansmanı, LGBTİ desteklenmesi ve sığınmacıların istihdamı için verilecek.' iddiası doğru değildir. Dünya Bankası ile imzalanan Ülke Çerçeve Programı’nda LGBTİ’nin desteklenmesi söz konusu değildir. Program kapsamında, 'kırılgan gruplar' ifadesiyle, yeşil dönüşümden olumsuz etkilenecek meslek gruplarında çalışanlar ile finansmana erişimde zorluklarla karşılaşanlar kastedilmektedir. CPF dokümanında, ülkemize sığınmacılarla ilgili AB tarafından sağlanan hibe desteklerine ilişkin göstergeler takip edilmekle beraber, sığınmacılar özelinde Dünya Bankası’ndan sağlanacak herhangi bir finansman desteği yer almamaktadır" ifadelerini kullandı.

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#DMM#CPF#LGBTİ

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