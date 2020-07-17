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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),(DHA)
Haber Giriş: 17.07.2020 - 13:12,Son Güncelleme:

Dizide oyunculuk yapan Yunus, kurayla girdiği madende öldü

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Dizide oyunculuk yapan Yunus, kurayla girdiği madende öldü
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ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte, maden işçisi Yunus Oku (25) hayatını kaybetti. Oku'nun geçen yıl gerçekleştirilen kura ile işe girdiği ve Çukur dizisinde figüranlık yaptığı öğrenildi.

Göçük, sabah saatlerinde Ereğli ilçesinde bulunan TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana geldi. Üretim sırasında meydana gelen göçükte yaralanan Yunus Oku, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Ocak önünde sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Oku, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oku, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yunus Oku'nun televizyon dizisi Çukur'da figüranlık yaptığı öğrenildi. Oku'nun maden işçisi olabilmek için geçen yıl TTK'da yapılan bin 500 işçi alımı için kurasına katıldığı öğrenildi. Kuradan ismi çıkan Yunus Oku, ardından Armutçuk Müessesi'nde iş başı yaptı. 1 yıllık maden işçisi olan Oku'nun ölümü ilçede büyük üzüntü yaşattı. Göçükle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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