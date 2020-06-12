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Haber Giriş: 12.06.2020 - 16:00,Son Güncelleme:

Dize kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Dize kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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Özellikle şiirlerde kullanılan dize kelimesi, amaca uygun farklı yerlerde değerlendirilmektedir. Aynı zamanda bu kelimeye alternatif olarak kullanılabilecek eş anlamlı sözcüğü de bulunmaktadır. Peki dize kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte detaylar.

Dize kelimesi için Türk Dil Kurumu, ‘mısra’ sözcüğünü sunmaktadır. Aynı anlam üzerinden yazılışı ve okunuşu farklı şekilde hem dize sözcüğünü hem de mısra kelimesini gündelik yaşamda kullanabilirsiniz.

 Dize Eş Anlamlısı

 Koşulun her bir satırına verilen ad dize olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu durumun şiirler için de söylenebileceğini dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda yazılı kaynak veya birçok edebi eser ile beraber şiirlerde karşılaşılan bir kelimedir.

 TDK açısından bakıldığı zaman ise dize kelimesine karşılık olarak eş anlamlı, ‘mısra’ sözcüğü öne çıkmaktadır. Taşıdıkları aynı anlam ile beraber mısra kelimesinin yanı sıra dize sözcüğünü amaca uygun değişik yerlerde değerlendirebilirsiniz.

 Manzum yazıların her bir satırı için kullanılan bu kelime, özellikle eğitim gören öğrenciler konusunda eş anlamlısı üzerinde bilgi almak önemlidir. Bu doğrultuda değerlendirebileceğiniz dize kelimesini mısra sözcüğü özen eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz.

 

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