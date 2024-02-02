'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

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Geçtiğimiz gün Fatih’te meydana gelen olayda, sosyal medyada “Ramazan Hoca” olarak tanınan Ramazan Pişkin, işlettiği çay ocağında Erkan Baykut tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı olaydan bir gün sonra yakalayarak gözaltına almıştı.



TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Erkan Baykut, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

YÜRÜYEREK GELDİ, OTOBÜSLE KAÇTI

Olayın meydana geldiği yerde ve şüphelinin kaçış güzergahı üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının cinayeti işledikten sonra kaçtığı ve bir süre sonra durarak bir kişiden sigara alıp içtiğini tespit etmiş, güvenlik kamera görüntüleri incelemelerinde, zanlının sigara içtikten sonra Aksaray’da otobüse bindiği ve Beyoğlu Piyalepaşa’da otobüsten inerek Hacıhüsrev’e girdiği belirlenmişti. Ekipler Hacıhüsrev’de yapılan operasyonla Erkan Baykut'u kıskıvrak yakalamıştı.

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TARTIŞMA OLMADAN BIÇAKLAMIŞ

Ekiplerin çalışmalarıyla, Erkan Baykut'un Ramazan Pişkin’i çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenilmişti. Erkan Baykut'un babasının da Ramazan Pişkin’in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu zanlının Ramazan Pişkin’i bu sebeple tanıdığı belirlenmişti.



DAHA ÖNCE DE ANNESİNİ DARP ETTİĞİ İÇİN ARANMASI VARMIŞ

9 ayrı suçtan emniyette kaydı bulunduğu ortaya çıkan katil zanlısı Erkan Baykut'un ailesi ile görüşmediği, daha önce de annesini darp ettiği ve bu sebeple kasten yaralama suçundan aranması bulunduğu da ortaya çıkan detaylar arasındaydı.