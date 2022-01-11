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Diyarbakırlı Ragnar

#Vikingler#Ragnar#Diyarbakır
Diyarbakırlı Ragnar

Diyarbakırlı Güven Arslan, yeni doğan oğluna hayranı olduğu, bölümlerini tekrar tekrar izlediği ‘Vikingler’ dizisinin başkarakteri Ragnar Lodbrok’un ismini verdi.

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Diyarbakır’da mobilya sektöründe çalışan Sibel (26) ve Güven Arslan (34) çiftinin geçen hafta erkek çocukları dünyaya geldi. Çocuklarının cinsiyetini öğrendikten sonra ‘Rüzgar’ adını vermeyi düşünen çiftten Güven Arslan, bu kararından vazgeçip oğluna ‘Vikingler’ dizisinin başkarakteri, geleneksel kaynaklara göre Danimarka ve İsveç kralı olan Ragnar Lodbrok’un ismini koydu. Diziyi çok sevdiğini ve başkarakter Ragnar Lodbrok’un gerçek hayatının kendisini etkilediğini belirten Güven Arslan, “Eskiden beri Viking filmlerini, çizgi filmlerini izliyordum. Ragnar’ın filmdeki karakteri, hayatı çok hoşuma gitmişti. Aynı zamanda çok yakışıklıydı. İzlerken de hayal ediyordum. ‘Acaba benim de böyle bir oğlum olsaydı, karizma olsaydı’ diye düşünüyordum. Norveç’te Ragnar ismi çok popüler. Ama devletten izin alınması gerekiyormuş. Bir Viking hayranıydım. Viking ailesi olarak Türkiye’de bir ilk olduğumu düşünüyorum. Çok mutluyum” diye konuştu.

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KİMLİĞİ GÖRÜNCE ŞOK OLDU

2’si kız 3 çocuk annesi Sibel Arslan da ‘Ragnar’ ismini ilk duyduğunda çok şaşırdığını belirterek, “Çünkü baştan beri ‘Rüzgar’ ismini düşünüyorduk. ‘Rüzgar’ demek istediğimi söyledim. Kimlikte görünce şok oldum” ifadelerini kullandı.

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#Vikingler#Ragnar#Diyarbakır

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