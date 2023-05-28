Diyarbakırlı biliminsanlarına Özbekistan’dan cesaret madalyası

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19-21 Mayıs 2023 tarihinde Özbekistan’daki Ürgenç Devlet Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyumda madalyayıalan Doç. Dr. Bozan, “Hem şehrimiz hem de ülkemiz adına gurur yaşamış olduk. Yaptığımız çalışmanın iki toplum arasındaki dayanışmayı ve kültürel işbirliğini geliştirecek çalışmalar olduğunu söyleyebilirim. Buna benzer çalışmalar tarafımızca devam ettirilecek” dedi.

HARZEMŞAH’INMEZARI NETLİK KAZANDI

Yaptıkları çalışmalarla Celaleddin Harzemşah’ın Hazro ilçesi Kavaklıboğaz köyünde öldürüldüğü, Silvan ilçesinde de defnedildiğini kanıtladıklarını belirten Doç. Dr. Bozan, “Yaptığımız çalışma sonrasında Celaleddin Harzemşah’ın Hazro ilçesi Kavaklıboğaz, Osmanlı kayıtlarında Ayndar denilen köyde öldürüldüğü ve Silvan’da defnedildiği netlik kazandı” dedi. Çalışmanın Özbekistan’da ciddi bir ilgi gördüğünü belirten Doç. Dr. Bozan, ülkede ciddi bir uyanış olduğunu ifade eti.