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Diyarbakırlı biliminsanlarına Özbekistan’dan cesaret madalyası

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#Diyarbakır#Özbekistan#Celaleddin Harzemşah
Diyarbakırlı biliminsanlarına Özbekistan’dan cesaret madalyası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 07:00

Harzemşahlar Devleti’nin son hükümdarı Celaleddin Harzemşah’ın mezarının Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde olduğunu kanıtlayan Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Oktay Bozan ile lise müdürü Dr. Arafat Yaz’a ülkede sadece askerlere verilen ‘cesaret madalyası’ takıldı.

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19-21 Mayıs 2023 tarihinde Özbekistan’daki Ürgenç Devlet Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyumda madalyayıalan Doç. Dr. Bozan, “Hem şehrimiz hem de ülkemiz adına gurur yaşamış olduk. Yaptığımız çalışmanın iki toplum arasındaki dayanışmayı ve kültürel işbirliğini geliştirecek çalışmalar olduğunu söyleyebilirim. Buna benzer çalışmalar tarafımızca devam ettirilecek” dedi.

Diyarbakırlı biliminsanlarına Özbekistan’dan cesaret madalyası

HARZEMŞAH’INMEZARI NETLİK KAZANDI

Yaptıkları çalışmalarla Celaleddin Harzemşah’ın Hazro ilçesi Kavaklıboğaz köyünde öldürüldüğü, Silvan ilçesinde de defnedildiğini kanıtladıklarını belirten Doç. Dr. Bozan, “Yaptığımız çalışma sonrasında Celaleddin Harzemşah’ın Hazro ilçesi Kavaklıboğaz, Osmanlı kayıtlarında Ayndar denilen köyde öldürüldüğü ve Silvan’da defnedildiği netlik kazandı” dedi. Çalışmanın Özbekistan’da ciddi bir ilgi gördüğünü belirten Doç. Dr. Bozan, ülkede ciddi bir uyanış olduğunu ifade eti.

 

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#Diyarbakır#Özbekistan#Celaleddin Harzemşah

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