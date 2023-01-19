Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 353 oldu

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1235 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 1993’te 15 yaşındayken Mardin’de kaçırılan Ali için Bismil ilçesinden gelen ağabeyi Mehmet Tulğay ve Şırnak’ta 2015’te 15 yaşındayken kaçırılan Mihriman için gelen annesi Şemsihan Doğru ile 353’e çıktı.

Mehmet Tulğay, kardeşine seslenerek, “Kardeşim, neredeysen en yakın güvenlik güçlerimize teslim ol. Sana hiçbir ceza verilmeyecek. Geldiğin gibi annenin yanına gideceksin. Eğer bugüne kadar hep birlikte mücadele etmiş olsaydık bugün HDP binası, burada kurulmuş olmayacaktı. Buradan çocukları dağda olan bütün ailelere sesleniyorum. Hiç kimse bizi yıldıramaz ve korkutamaz. Bugün çocuklarımızın şehir içinde HDP tarafından nasıl yönlendirildiğini biliyoruz. HDP’nin mahalle komisyonunun üzerinde durulmasını istiyorum. Yeter artık. Burası bir parti binası değil. Burası terörün imalathanesidir. Çocuklarımızın beyninin yıkatıldığı yerdir. Sizden korkumuz olmadı, olmayacak, olmaz da. Yeter artık, çocuklarımızın kanından menfaat temin eden insanlarısınız. Kardeşim, devletimizin askerine sıktığın her bir kurşun, benim yüreğime değiyor. Gel, teslim ol. Bir an önce dön artık" dedi.