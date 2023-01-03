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Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 350 oldu

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#DİYARBAKIR#HDP#Terör
Diyarbakırdaki evlat nöbetinde aile sayısı 350 oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 15:22

DİYARBAKIR'da, evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, Erzurum’da 20 yaşındayken kaçırılan ağabeyi İsa için gelen Musa Doğan ile 350’ye çıktı.

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1219 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 2014’te 20 yaşındayken Erzurum’un Tekman ilçesinde kaçırılan ağabeyi İsa için gelen Musa Doğan ile 350’e yükseldi. Ağabeyinin kaçırılmasının ardından özellikle anne ve babasının çok yıprandığını söyleyen Doğan, “Biz onun geri gelmesini istiyoruz. Annem perişan, babam perişan; babam konuşma ve duyma engelli. O içine atıyor. İçine ata ata kendini bitirdi. Annem her gün ağlıyor. Biz artık onun geri gelmesini istiyoruz. Kardeşimi terör örgütü götürdü. Biz onlardan geri istiyoruz. Ailemize verdikleri acılar yeter. 20 yaşındaydı, çalışıyordu. Biz onu her şekilde kabul etmeye hazırız. Yeter ki gelsin, devletimize teslim olsun” dedi.

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Öte yandan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci de ailelere destek ziyaretinde bulundu.

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#DİYARBAKIR#HDP#Terör

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