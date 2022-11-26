DiyarbakÄ±râ€™da yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildi: 3â€™Ã¼ aÄŸÄ±r 35 yaralÄ±

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Kaza, Bismil ilÃ§esi YuvacÄ±k kÃ¶yÃ¼ giriÅŸinde meydana geldi. Siirtâ€™ten yolcularÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra Yalovaâ€™ya doÄŸru yola Ã§Ä±kan Y.Ä°., iddiaya gÃ¶re, Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kan araca Ã§arpmamak iÃ§in otobÃ¼sle manevra yapmak isterken kontrolÃ¼ kaybetti. OtobÃ¼s, yolun kenarÄ±na devrildi.

Ä°hbarla bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. SÄ±kÄ±ÅŸan bazÄ± yolcular, ekiplerin ortak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla otobÃ¼sten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â

3'Ãœ AÄžIR 35 YARALI

3â€™Ã¼ aÄŸÄ±r 35 yaralÄ±, ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan kentteki Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza nedeniyle yolun bir kÄ±smÄ± kapanÄ±rken, ekipler de kontrollÃ¼ olarak trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

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Y.Ä°.'nin kaza yerinde jandarmaya "KÃ¶y giriÅŸinde Ã¶nÃ¼me Ã§Ä±kan transite Ã§arpmamak iÃ§in direksiyonu kÄ±rdÄ±m" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

KAZA ANI KAMERADA



DiyarbakÄ±r'Ä±n Bismil ilÃ§esinde, kontrolden Ã§Ä±kan yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 3â€™Ã¼ aÄŸÄ±r 35 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kaza anÄ±nÄ±n kameraya yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ters yÃ¶nden yola Ã§Ä±kan, 21 BK 325 plakalÄ± ve arkasÄ± aÃ§Ä±k aracÄ±n yola girdiÄŸiÂ ve ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã§arpmamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼nÂ yana yattÄ±ÄŸÄ±, anlar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde yer aldÄ±.