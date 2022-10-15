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Diyarbakır’da yatan Miroğlu: Gökyüzüne bakmak bile suçtu

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#Diyarbakır Cezaevi#Orhan Miroğlu#AK Parti
Diyarbakır’da yatan Miroğlu: Gökyüzüne bakmak bile suçtu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 07:00

Ünlü Diyarbakır Cezaevi’nin konukları arasında AK Parti MKYK üyesi, yazar Orhan Miroğlu da vardı. 12 Eylül’den sonra burada 6.5 yıl tutuklu kalan Miroğlu, Hürriyet’e, “Diyarbakır Cezaevi ile ilgili alınmış, Cumhurbaşkanı’mızın muhtemelen Diyarbakır’da deklare edeceği bu önemli kararın verildiği günlerde, o cezaevini anlatan anı romanım 18 yıl sonra hoş bir tesadüf sonucu yeni baskısını yaptı. Şimdi, bu adımı atan partinin MKYK üyesi ve Cumhurbaşkanı’mızla birlikte siyaset yapan bir yurttaşıyım Türkiye’nin” dedi.

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Vekilken Meclis’te kurulan araştırma komisyonunun başkanlığını yapan Miroğlu, cezaevinde yaşadıklarını komisyonda gözyaşları arasında şöyle anlatmıştı: “Ocak 1981’de gözaltına alındım. 40-50 kişiyle cezaevine götürüldük. Birinci katın birinci hücresi lağımla doldurulmuştu. O gün gelen herkes ‘banyo’ denilen o lağımın içine sokulurdu. Balıklar nasıl kasadan dökülürse hücre kapısı açıldığında öyle betona dökülüyorduk. O hücrelerde aylarca tutulduk. Koğuşlara gönderildiğimizde her tarafımız bitti.

TOPLAMA KAMPLARI ORADAN DAHA İYİDİR

Gökyüzüne bile bakmanın suç olduğu bir ortamdı. Koğuşta yarım metre buz vardı. Balyozları elimize verdiler, o buzları kırdırdılar. Her yer cam tarlası gibi oldu. Sonra ‘Soyunun ve sürünün’ dediler. O buz parçaları vücudumuzu keserken feryatlar yükseldi. Bugüne kadar çok toplama kampı filmi izledim, böyle bir sahneye rastlamadım.”

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#Diyarbakır Cezaevi#Orhan Miroğlu#AK Parti

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