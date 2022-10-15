Diyarbakır’da yatan Miroğlu: Gökyüzüne bakmak bile suçtu

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Vekilken Meclis’te kurulan araştırma komisyonunun başkanlığını yapan Miroğlu, cezaevinde yaşadıklarını komisyonda gözyaşları arasında şöyle anlatmıştı: “Ocak 1981’de gözaltına alındım. 40-50 kişiyle cezaevine götürüldük. Birinci katın birinci hücresi lağımla doldurulmuştu. O gün gelen herkes ‘banyo’ denilen o lağımın içine sokulurdu. Balıklar nasıl kasadan dökülürse hücre kapısı açıldığında öyle betona dökülüyorduk. O hücrelerde aylarca tutulduk. Koğuşlara gönderildiğimizde her tarafımız bitti.

TOPLAMA KAMPLARI ORADAN DAHA İYİDİR

Gökyüzüne bile bakmanın suç olduğu bir ortamdı. Koğuşta yarım metre buz vardı. Balyozları elimize verdiler, o buzları kırdırdılar. Her yer cam tarlası gibi oldu. Sonra ‘Soyunun ve sürünün’ dediler. O buz parçaları vücudumuzu keserken feryatlar yükseldi. Bugüne kadar çok toplama kampı filmi izledim, böyle bir sahneye rastlamadım.”