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Diyarbakır'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 17 gözaltı

#Bahis#Operasyon#Diyarbakır

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı ekiplerin 11 adrese düzenlediği eş zamanlı baskınlarda, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 17 şüpheli, gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynayan kişileri yakalamak için harekete geçti. Tespit edilen 17 şüpheli, 80 polisin katıldığı ve 11 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanıp, gözaltına alındı.

Diyarbakırda yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı

Adreslerde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız silah, 2 şarjör, 19 fişek, 17 cep telefonu, 12 SIM kart, 1 hafıza kartı, 8 hard disk ile olası polis baskınlarında yakalanmamak ve delilleri karartmak amacıyla elektriği kesmeye yarayan 2 kumanda düzeneği ve 5 bin 390 lira ele geçirildi.

22 ekipten oluşan polislerin incelemesinde, çok sayıda kişinin sanal bahis hesaplarının olduğu belirlendi. Gözaltındaki 17 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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#Bahis#Operasyon#Diyarbakır

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