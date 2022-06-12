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Diyarbakır'da yangın: Bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

#Diyarbakır#Yenişehir#Yangın

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 25 katlı apartmanın 20'nci katında çıkan yangında aralarında itfaiye erlerinin de olduğu dumandan etkilenen ve vücudunda yanık oluşan yaralılardan hastaneye kaldırılan 15 kişiden Hüseyin Yıldız (27) yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 1'i itfaiye eri 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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Yangın, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkisinde bulunan 25 katlı binanın 20'nci katındaki dairede çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler apartman sakinlerini tahliye edip, içeriden uzattıkları yaklaşık 150 metrelik hortumla yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Apartman sakinleri yangının söndürülmesiyle rahat bir nefes alırken, itfaiye erleri ve dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye götürüldü.

Diyarbakırda yangın: Bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında aralarında itfaiye erlerinin de olduğu dumandan etkilenen ve vücudunda yanık oluşan yaralılardan hastaneye kaldırılan 15 kişiden Hüseyin Yıldız (27) yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 1'i itfaiye eri 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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10 itfaiye aracı, 40 itfaiyeci, 2 AFAD kurtarma aracı ve 10 AFAD personeli ile müdahale edilen yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, Vali Ali İhsan Su, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yenişehir ilçemiz Aziziye Mah. A Plus Seyran konutlarında çıkan yangında bir canımızı kaybettik. Vefat eden kardeşimize Allah’tan rahmet, yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve itfaiyecilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten korusun” dedi.

 

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#Diyarbakır#Yenişehir#Yangın

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