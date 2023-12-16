×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da trafo yenileme ve kaçak kontrolü çalışmasında silahlı saldırı: 9 yaralı, 4 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Kayapınar#Silahlı Saldırı
Diyarbakırda trafo yenileme ve kaçak kontrolü çalışmasında silahlı saldırı: 9 yaralı, 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 17:46

Diyarbakır'da trafo yenileme ve kaçak kontrolü yapan enerji şirketi çalışanlarına eşlik eden mahalle muhtarı ile yakınlarına tepki gösteren 3 şüpheli, kalabalığa ateş açtı. Olayda 9 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, öğleden sonra, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi küme evlerinde meydana geldi. İddiaya göre, enerji şirketi çalışanları trafo yenileme ve kaçak kontrolü yaptığı sırada, bazı mahalleli ile çalışanlara eşlik eden mahalle muhtarı Mehmet Emin Gün ve yakınları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın tekme ve yumruklu kavgaya dönüşmesiyle mahalleliden V.K., V.K. ile K.A., yanında getirdiği tabancalarla toplanan kalabalığa ateş açtı. Olayda 7 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla, 2 kişi de çıkan arbedede yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Olayda 2'si polis aracı olmak üzere toplam 9 araçta hasar oluştu. Başlatılan soruşturmada V.K., V.K. ve K.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Kayapınar#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!