Diyarbakır'da trafik kazası! 2 polis yaralandı

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Kaza, Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ABD 860 plakalı otomobil, bir ihbara giden Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekibinin motosiklet aynı şeritte hareket etti. Otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 polis memuru yere düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün yaralanmadığı kazada motosiklette hasar oluştu. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin, kazayla ilgili olarak incelemesi sürüyor.(DHA)