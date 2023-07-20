×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır’da TIR’ın dorsesi yandı

Güncelleme Tarihi:

#DİYARBAKIR#Trafik#Yangın
Diyarbakır’da TIR’ın dorsesi yandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 16:36

Diyarbakır’da alev alan strafor yüklü TIR’ın dorsesi yandı. Yangın anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haberin Devamı

Yangın, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu Pirinçlik mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen strafor yüklü TIR, seyir halindeyken yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekip kupa bölümünü dorseden ayırarak, alevlere yangın tüpü ile müdahale etti. Ancak alevler kısa sürede tüm dorseyi sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis trafiği kontrollü olarak sağlarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Yangın söndürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DİYARBAKIR#Trafik#Yangın