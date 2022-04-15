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Diyarbakır’da terör operasyonu: 75 gözaltı

#Diyarbakır#Operasyon#Gözaltı
Diyarbakır’da terör operasyonu: 75 gözaltı

Diyarbakır’da “Nevruz” kutlamalarında terör örgütü lehine, “Örgüt propagandası yapan, kamu araçlarına zarar veren, güvenlik güçlerine yönelik taşlama” şeklinde çeşitli yasa dışı eylemlerde bulundukları tespit edilen 105 şüpheliyi 101 kamera ve 639 saat görüntü izleyerek tespit etti. 75 şüpheli gözaltına alındı.

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Diyarbakır Emniyetinden yapılan açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri 21 Mart 2022 günü “Nevruz” konulu kutlama etkinliğinde PKK/KCK terör örgütü lehine, “Örgüt Propagandası yapan, Kamu araçlarına zarar veren, güvenlik güçlerine yönelik taşlama” şeklinde çeşitli yasa dışı eylemlerde bulundukları tespit edilen 105 şüpheliyi 101 kamera ve 639 saat görüntü izleyerek tespit etti” denildi.

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Açıklamada, “105 şüphelinin 110 adresine yönelik 15 Nisan 2022 günü eş zamanlı yapılan operasyonda 75 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda, 1 adet uzun namlulu G3 Piyade Tüfeği, bu tüfeğe ait 6 adet şarjör ile 259 adet fişek, 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait 1 adet şarjör ile 30 adet fişek, 5 adet yasaklı yayın ve örgütsel içerikli doküman 7 adet örgütü simgeleyen sözde bez semboller ele geçirilmiştir” diye bildirildi.

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Nevruz günü, öncesi ve sonrası günlerinde yapılan 3 aşamalı operasyonlarla toplam 582 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınarak adli işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada, 15 Nisan 2022 tarihinde yapılan operasyonda Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ifadelerine yer verildi.

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#Diyarbakır#Operasyon#Gözaltı

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