Güneydoğu'da termometreler 44 dereceyi gösterdi, çocuklar süs havuzunda serinledi

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde ölçüldü. Hissedilen hava sıcaklığının daha fazla olduğu kentlerde insanlar dışarı çıkmadı. Kentlerdeki tarihi mekanlar boş kalırken, birçok işletme gündüz iş yapamaz hale geldi. Çocuklar kentlerde bulunan süs havuzlarını doldurdu.

ÖĞLE SAATLERİNDE OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kavurucu sıcaklıkla birlikte Diyarbakırlılar evlerinde kalmayı tercih etti. Sokakların yanı sıra kentte tarihi yapılar da boş kaldı. Termometrelerin 42’yi gösterdiği kentin simgesi haline gelen tarihi On Gözlü Köprü, Keçi Burcu ve Hazreti Süleyman Camisi gibi tarihi yerler ile parklar boş kaldı. Tarihi mekanlara yakın işletmeler de sıcaklardan dolayı gündüz iş yapamadıklarını söyledi. On Gözlü Köprü yakınında Dicle Nehri kenarında kafe işleten Hasan Güreli, vatandaşların gündüz evlerinde kalmayı tercih etmeleri nedeniyle mekanlarını boş kaldığını belirterek, “Sektörümüz iş yapamaz duruma geldi. Sıcaklar özellikle öğlen saatlerinde tarihi mekanları olumsuz yönde etkiliyor. Öğlen saatlerinde hissedilen sıcaklık bence 40 derece de değil, 50 dereceyi buluyor. Saat 12.00 ile 17.00 arası çok etkili bir sıcaklık var. Bu sıcaklardan dolayı çalışma şartları da zorlaşıyor ve kafe sektörü de bundan etkileniyor” dedi.

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Başka bir işletmeci Mehmet Gökhan ise sadece akşam saatlerinde iş yaptıklarını söyledi. Kendilerinin de sıcaktan olumsuz etkilendiğini belirten Gökhan, “Özellikle gündüz çok sıcaktır. Millet haklı olarak dışarı çıkmak istemiyor. Sıcaklar sabah 08.00’den akşam 18.00’e kadar devam ediyor. Sıcaklık bitmiyor” diye konuştu.

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KÜÇÜK HAVUZ YETİŞKİNLER İÇİN DE SERİNLEME ARACI OLDU

Siirt’te de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kent merkezinin en işlek meydan ve caddeleri boş kaldı. Algül Mahallesi’nde bulunan tarihi Babuddarp Camisi’nin avlusundaki küçük taş havuza giren yetişkinler ve çocuklar serinlemeye çalıştı. Serinlemek için havuza geldiğini belirten Sabahattin Evin, “Sıcaktan dolayı çocuklar gibi eğlenmeye geldik. Ayağımızı havuza soktuk, su buz gibi. Sıcaklarda çalışıyoruz, bizler de caminin kaynak suyunda biraz serinleyelim, dedik. İyi oldu bizim için” dedi.

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Öğle arasında işe ara verdiklerini ve Babuddarp Camisi’nin havuzunda serinlemeye çalıştıklarını söyleyen Necmettin Gündüz de “Havuz serin olduğu için buraya geldik. Bugün hava çok sıcak, buradaki soğuk suyla elimizi yüzümüzü yıkayarak serinlemeye çalıştık. Ondan sonra tekrar işimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DERİK’TE TERMOMETRE 44 DERECEYİ GÖSTERDİ

Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği Mardin’in Derik ilçesinde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Orhan Erol, bu sıcaklığa halk arasında incir sıcaklığı dediklerini söyleyerek, “Biz her yıl bunları yaşıyoruz. Sıcaklık 50 dereceyi de buluyor” diye konuştu.

Zekeriya Sabuncu da hayatında ilk defa 50 dereceye yakın bir sıcaklığı gördüğünü belirterek, “Kimi çöl sıcaklığı diyor. Biz buna incir sıcaklığı diyoruz. Çarşıda kimse yok. Ben de alışveriş için dışarı çıkmıştım. Rahatsız oldum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. 65 yaşındayım. İlk defa böyle bir sıcaklık gördüm” dedi.