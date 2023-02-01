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Diyarbakır’da surlara tehlikeli tırmanış kamerada

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#Sur#Diyarbakır#Tırmanış
Diyarbakır’da surlara tehlikeli tırmanış kamerada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 16:56

Diyarbakır'da, bir kişinin tarihi surlara tırmandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Sur ilçesi Hazreti Süleyman Camii yerleşkesinde, ismi öğrenilemeyen kişi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve yüksekliği 12 metreyi bulan tarihi surlara ekipmansız tırmandı. O anlar, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır’da surlara tehlikeli tırmanış kamerada



Tarihi surları arkadaşlarıyla gezmeye gelen Emir Önür (22), bu tür tırmanmalarla ilgili olarak, daha önce surlardan düşüp hayatını kaybeden kişiler olduğunu hatırlattı. Önür, “Surlar çok tehlikeli, daha önce surlardan düşüp ölen insanlar var. Bunun önüne geçildi. Daha ileriye ve daha yükseğe çıkmaya izin verilmiyor. Yağmurlu havalarda yukarıya inip çıkmak daha tehlikeli oluyor. Herkes dikkat etsin. Yükseğe tırmanması çok kötü bir durum. Oradan düşmesi hayati tehlike oluşturuyor. O şekil oradan çıkması gençlerimize, çocuklara kötü örnek oluyor ama bunun önüne de nasıl geçilecek bilinmiyor. Biz de çıktık yukarıya ama dikkatlice çıktık. Kenara çok fazla yaklaşmadan gittik fotoğraf çektik. İnişimiz çok zorlu oldu. Yerler çok kaygan ve ayakkabılar da kayıyordu. Çok şükür kazasız belasız indik. Biraz örümcek adam gibi indik. Bu tür davranışlardan sakınalım” dedi.

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#Sur#Diyarbakır#Tırmanış

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